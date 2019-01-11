Сотрудники ветслужбы задержали на границе Воронежской области 18,2 кг запрещенной продукции

СЕГОДНЯ 19:55 2019-01-11T19:56:22+03:00

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С начала этого года сотрудники ветеринарного контроля пресекли ввоз на территорию нашей области 18,2 кг опасной продукции. Так, инспекторы в ходе досмотра ручной клади у пассажира, прибывшего авиарейсом из Ташкента, обнаружили 6,2 кг продукции животного происхождения без заводской упаковки – 5 кг мяса и 1,2 молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию нашего региона. После беседы с сотрудниками ветслужбы владелец добровольно сдал кладь. Опасную продукцию сожгли в утилизационной печи на территории аэропорта.

За минувшую неделю через пункт пропуска в Бугаевке досмотрено 817 легковых автомобилей, въезжающих на территорию России. В багаже и ручной клади пассажиров, следующих с Украины, обнаружили 12 кг мяса, без сопроводительных документов. Всю продукцию вернули на Украину.