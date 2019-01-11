За три года в Воронежа заменят почти семь тысяч фонарей

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-11T19:02:14+03:00

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В течение трех лет заменят светильники на 48 улицах Воронежа, в парках и скверах, а также на въездных группах. Уже обновили освещение на улицах Плехановская – заменили 200 фонарей со старых энергоемких на современные светодиодные. Модернизация обошлась муниципалитету в 3,7 миллиона рублей, но эта работа, которая в городе ведется с 2010 года, позволяет ежегодно экономить более 200 миллионов рублей на освещении улиц.

Программа предусматривает в течение трех лет заменить почти семь тысяч светильников в городе. Благодаря этому город ежегодно будет экономить до 2,5 миллионов кВт/час.

Светильники изготавливаются на воронежских заводах, поэтому не будет проблем ни с запасными частями, ни с гарантией, которая составит 5 лет.

Светодиодные лампы долговечнее ламп накаливания и при этом в несколько раз ярче.

- А за счёт более высокой светоотдачи при снижении мощности установленных светильников уровень освещенности не уменьшается, наоборот, остаётся запас для диммирования (снижение освещенности) в ночные часы, когда транспортный поток становится менее интенсивным, - отметили в мэрии.

Стоимость работ по перевооружению сетей наружного освещения составит 121 миллион рублей.