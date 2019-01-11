2019-01-11T19:02:14+03:00
Общество

За три года в Воронежа заменят почти семь тысяч фонарей

На эти цели выделят 121 миллион рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

В течение трех лет заменят светильники на 48 улицах Воронежа, в парках и скверах, а также на въездных группах. Уже обновили освещение на улицах Плехановская – заменили 200 фонарей со старых энергоемких на современные светодиодные. Модернизация обошлась муниципалитету в 3,7 миллиона рублей, но эта работа, которая в городе ведется с 2010 года, позволяет ежегодно экономить более 200 миллионов рублей на освещении улиц.

Программа предусматривает в течение трех лет заменить почти семь тысяч светильников в городе. Благодаря этому город ежегодно будет экономить до 2,5 миллионов кВт/час.

Светильники изготавливаются на воронежских заводах, поэтому не будет проблем ни с запасными частями, ни с гарантией, которая составит 5 лет.

Светодиодные лампы долговечнее ламп накаливания и при этом в несколько раз ярче.

- А за счёт более высокой светоотдачи при снижении мощности установленных светильников уровень освещенности не уменьшается, наоборот, остаётся запас для диммирования (снижение освещенности) в ночные часы, когда транспортный поток становится менее интенсивным, - отметили в мэрии.

Стоимость работ по перевооружению сетей наружного освещения составит 121 миллион рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По требованию жилинспекции воронежская УК залатала дыры в крыше многоэтажки
Сотрудники ветслужбы задержали на границе Воронежской области 18,2 кг запрещенной продукции
В Воронеже не хватает работников на снегоуборочную технику
Певица из Воронежа вышла в финал вокального конкурса «Новая звезда»
В 2018 году на территории Воронежа зарегистрировали больше 14 тысяч преступлений
В Воронеже чиновники чистят лестницы на улицах своего района
Из-за аварии в Воронеже несколько домов остались без отопления
Во время новогодних каникул в Воронеже родились четыре двойни
Воронежцы обеспокоены судьбой троллейбусов
В центре Воронежа всех желающих бесплатно научат компьютерной грамотности
Московского рецидивиста задержали в Воронеже с наркотиками
Воронежских водителей успокоили ужасными саратовскими пробками
В новогодние праздники более 25 тысячам жителей Воронежской области потребовалась скорая помощь
В воронежском «Факеле» назначили нового спортивного директора
В воронежском подъезде ограбили доставщика пиццы
В Воронежской области полицейских, «крышевавших» гастарбайтеров, отправили в колонию строгого режима
Воронежский губернатор пообещал снизить платежи за мусор за счет компенсации НДС
В Воронежской области микроавтобус врезался в фуру: водитель погиб
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Российской печати
Под Воронежем столкнулись четыре машины: трое раненых
В Воронеже открыли горячую линию для предпенсионеров