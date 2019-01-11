Певица из Воронежа вышла в финал вокального конкурса «Новая звезда»

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-11T17:41:33+03:00

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Воронежская исполнительница Екатерина Короткова вышла в финал четвертого сезона вокального конкурса «Новая звезда».Победителя шоу определит масштабное голосование телезрителей, которое продлится до 23:59 мск 12 января.

Воронежцы могут поддержать Екатерину Короткову на сайте tvzvezda.ru, а также по телефону, отправив SMS с кодом воронежской участницы Z36 на номер 1880. 17-летняя Катя Короткова – самая юная участница этого сезона «Новой звезды».

В данном музыкальном состязании принимают участие все 85 регионов России. Каждый вокалист представляет свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят лучших вокалистов.

Оценку выступлений исполнителей ведет профессиональное жюри: заслуженный деятель искусств, композитор Максим Дунаевский; знаменитый телеведущий Юрий Николаев; заслуженная артистка России, певица Зара; актер, телеведущий и продюсер Леонид Якубович, народный артист России, советский и российский музыкант Юрий Маликов.