2019-01-11T18:24:29+03:00
Общество

В Воронеже не хватает работников на снегоуборочную технику

Из-за дефицита рабочих рук приходится совмещать несколько участков
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото пресс-службы мэриифото пресс-службы мэрии
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В период снегопадов каждый сотрудник комбината благоустройства на вес золота. Тем более, что рабочих рук в коммунальной сфере Воронежа остро не хватает. Например, по-прежнему актуален вопрос работников для Комбината благоустройства Центрального района.

- В связи с дефицитом рабочей силы приходится совмещать сразу несколько участков, - отметили в управе района. - В настоящее время в Комбинат района требуются: водители автомобиля – з/п 40 000, трактористы з/п– 36000, водители погрузчика з/п – 36000, грузчики з/п – 24000, дворники з/п – 25000.

Работодатель обещает оформление по трудовому договору с предоставлением полного социального пакета, предусмотренного действующим трудовым законодательством.

Если вы ходите найти хорошо оплачиваемую, хоть и не легкую работу, и при этом сделать город чище, обращайтесь по адресу: г. Воронеж, ул. Бурденко, 1е.

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