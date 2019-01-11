В 2018 году на территории Воронежа зарегистрировали больше 14 тысяч преступлений
В воронежском городском управлении полиции подвели итоги 2018 года. Проанализировав их, правоохранители сделали вывод, что преступность в областном центре снизилась. За 12 месяцев полицейские зарегистрировали 14685 преступлений, что меньше показателей 2017 года.
На прошедшем в управлении совещании также приняли несколько решений, направленных на повышение уровня раскрываемости преступлений, качества расследования уголовных дел, совершенствования профессиональной подготовки сотрудников полиции. В завершении заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области Вячеслав Кузнецов определил приоритетные задачи на 2019 год и напомнил подчиненным об ответственности к исполнению своих служебных обязанностей.