В 2018 году на территории Воронежа зарегистрировали больше 14 тысяч преступлений

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-11T17:14:59+03:00

Но это меньше, чем год назад

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В воронежском городском управлении полиции подвели итоги 2018 года. Проанализировав их, правоохранители сделали вывод, что преступность в областном центре снизилась. За 12 месяцев полицейские зарегистрировали 14685 преступлений, что меньше показателей 2017 года.

На прошедшем в управлении совещании также приняли несколько решений, направленных на повышение уровня раскрываемости преступлений, качества расследования уголовных дел, совершенствования профессиональной подготовки сотрудников полиции. В завершении заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области Вячеслав Кузнецов определил приоритетные задачи на 2019 год и напомнил подчиненным об ответственности к исполнению своих служебных обязанностей.