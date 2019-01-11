В Воронеже чиновники чистят лестницы на улицах своего района

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-11T16:44:01+03:00

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Снегопад не дает расслабиться воронежским дорожникам и дворникам. Осадки идут практически без перерыва. Коммунальная техника не успевает сгребать снег с центральных автомагистралей. Во дворах многоэтажек – снежная «каша» под ногами пешеходов и колесами машин. Но хуже всего тем, кто живет на нагорных улицах Ленинского и Центрального районов Воронежа. Снегопад превратил их лестницы в сплошные горки, совершенно сгладив ступени. Взявшись за лопаты, чиновники отправились на уборку этих стратегически важных объектов.

- В зимний период, для обеспечения своевременной уборки расположенных на территории района лестниц (а их 39), они закреплены за сотрудниками управы, - рассказали в управе Центрального района. – Состояние спусков мы отслеживаем с помощью председателей уличных комитетов ТОС.

11 января в Центральном районе очистили от снега и наледи, а потом посыпали песко-соляной смесью больше 20 лестниц. В выходные дни работу продолжат в усиленном режиме.