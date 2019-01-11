Из-за аварии в Воронеже несколько домов остались без отопления

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-11T16:19:21+03:00

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В пяти домах на улице Домостроителей в Советском районе 11 января пропало отопление. Причина – авария на участке теплосети. К ликвидации приступили бригады компании «Квадра». По информации тепловиков, последствия аварии устранили уже в середине дня, однако батареи остались холодными.

Как заверили коммунальщики, отопление постепенно восстановится – нужно время на заполнение системы. В противном случае за наладкой системы и ликвидацией воздушных пробок надо обращаться в свою управляющую компанию.