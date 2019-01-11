2019-01-11T16:15:52+03:00
Общество

Во время новогодних каникул в Воронеже родились четыре двойни

А самый крупный ребенок весил 4 кг 689 гр
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 по 9 января в Воронеже родилось 278 детей. Четыре семьи из нашего города так и вовсе можно поздравить с появлением двойни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

До этого мы уже писали, как называли первых малышей 2019 года. Самыми популярными именами у воронежцев по-прежнему остаются Артем, Анастасия, Мария, Александр, София, Дмитрий.

Также интересно, что самый крупный ребенок, появившийся на свет во время новогодних каникул, весил 4 кг 689 гр.

Всего же врачи роддома №2 приняли 48 детей, роддома №3 – 38 малышей, перинатального центра – 102 ребенка. В роддоме Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №10 («Электроника») появились на свет 90 детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже не хватает работников на снегоуборочную технику
Певица из Воронежа вышла в финал вокального конкурса «Новая звезда»
В 2018 году на территории Воронежа зарегистрировали больше 14 тысяч преступлений
В Воронеже чиновники чистят лестницы на улицах своего района
Из-за аварии в Воронеже несколько домов остались без отопления
Воронежцы обеспокоены судьбой троллейбусов
В центре Воронежа всех желающих бесплатно научат компьютерной грамотности
Московского рецидивиста задержали в Воронеже с наркотиками
Воронежских водителей успокоили ужасными саратовскими пробками
В новогодние праздники более 25 тысячам жителей Воронежской области потребовалась скорая помощь
В воронежском «Факеле» назначили нового спортивного директора
В воронежском подъезде ограбили доставщика пиццы
В Воронежской области полицейских, «крышевавших» гастарбайтеров, отправили в колонию строгого режима
Воронежский губернатор пообещал снизить платежи за мусор за счет компенсации НДС
В Воронежской области микроавтобус врезался в фуру: водитель погиб
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Российской печати
Под Воронежем столкнулись четыре машины: трое раненых
В Воронеже открыли горячую линию для предпенсионеров