Во время новогодних каникул в Воронеже родились четыре двойни

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-11T16:15:52+03:00

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С 1 по 9 января в Воронеже родилось 278 детей. Четыре семьи из нашего города так и вовсе можно поздравить с появлением двойни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

До этого мы уже писали, как называли первых малышей 2019 года. Самыми популярными именами у воронежцев по-прежнему остаются Артем, Анастасия, Мария, Александр, София, Дмитрий.

Также интересно, что самый крупный ребенок, появившийся на свет во время новогодних каникул, весил 4 кг 689 гр.

Всего же врачи роддома №2 приняли 48 детей, роддома №3 – 38 малышей, перинатального центра – 102 ребенка. В роддоме Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №10 («Электроника») появились на свет 90 детей.