Воронежцы обеспокоены судьбой троллейбусов

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-11T15:59:58+03:00

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Воронежские общественники бьют тревогу в связи с плачевным, по их мнению, состоянием пассажирского электротранспорта. В частности, они сообщают, что ежедневный выпуск на линию не превышает 32 машин. При этом 3-4 троллейбуса выходят из строя по причине поломки.

- Если ломается серьезно, сразу разбирается на запчасти, - сообщает автор в группе «Воронеж/СТОГ» соцсети «Вконтакте». -Водителям не на чем работать, зарплата с каждым месяцем все меньше и меньше.

«Комсомолка» попросила мэрию прокомментировать изложенную ситуацию. Оказалось, что такая картина сохраняется в Воронеже в течение последних трех лет.

- Воронежский парк электротранспорта насчитывает 46 машин, которые обслуживают четыре городских маршрута, - рассказали нам в пресс-службе администрации Воронежа. – С учетом того, что какой-то процент машин находится в ремонте, на работу выходят чуть больше 30 троллейбусов.

Катастрофической ситуацию в мэрии не считают, она стабильна. Сломанные машины ремонтируют, они все одной марки, и проблем с запчастями нет. В то же время наш собеседник отметил, что и улучшений не предвидится. В обозримом будущем город закупать электротранспорт не планирует.

- Зарплаты у водителей троллейбусов фиксированные и наличие выручки или вынужденный простой из-за поломки машины на них не отражается, - заверили в мэрии.