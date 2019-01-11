В центре Воронежа всех желающих бесплатно научат компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-11T15:56:41+03:00

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Работники управы Центрального района вместе с сотрудниками Воронежского филиала Российского экономического университета имени Плеханова запустили новый социальный проект – школа компьютерной грамотности населения.

Программа школы нацелена на начинающих пользователей или людей, не работавших с компьютером вообще. Учить будут всему. Вплоть до того, как включать компьютер!

Очевидно, что посетителями курсов, в основном, станут пожилые люди. Их научат работать с текстом, создавать документы, электронные таблицы, сохранять, удалять информацию, оплачивать в Сети коммуналку, покупать онлайн билеты. Также «школяров» научат посещать интернет-магазины, соцсети и даже проводить видеоконференции. Занятия будут бесплатными.

Первое состоится уже 14 января по адресу: улица Карла Маркса, 67а.

Сейчас две группы уже сформированы. Для записи в резерв на следующие потоки занятий, которые планируют продолжить в феврале-марте, нужно позвонить по телефону: 239-07-62.