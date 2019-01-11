Московского рецидивиста задержали в Воронеже с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-11T15:29:13+03:00

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В Воронеже на улице Головина воронежские оперативники задержали 32-летнего жителя Московской области, ранее судимого за кражу, грабеж и угон. Похоже, теперь в «послужном списке» гостя из столицы появится уголовная статья за распространение наркотиков. При мужчине обнаружили пакет с наркотическим веществом синтетического происхождения - метилэфедроном, массой 734, 30 граммов.

Полицейские выяснили, что подозреваемый прибыл в Воронеж на личном автомобиле из города Электросталь с оптовой партией наркотика, чтобы распространить его на территории нашего города в виде закладок с помощью мессенджеров. Позже правоохранители установили, что подозреваемый, уже сделал закладку ранее в лесу у поселка Подгорное.

- Наркотическое средство обнаружено в вакуумном пакете в снегу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Согласно справке об исследовании оно является пирролидиновалерофеноном, массой 993, 12 граммов.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемого заключили под стражу.