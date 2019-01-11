2019-01-11T15:23:45+03:00
Общество

Воронежских водителей успокоили ужасными саратовскими пробками

Сравнение дорожной ситуации в двух городах – явно в пользу столицы Черноземья
Яков СТРОГОВ
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Саратовские страдания вечером могут ожидать и воронежских водителей.Саратовские страдания вечером могут ожидать и воронежских водителей.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» Валерий Ефимов опубликовал эмоциональный пост: Пробки у нас тут, все жалуются. Посмотрите на мою родину...Это сейчас тут у нас и там. В Воронеже еще все прекрасно.

Под родиной Валерий подразумевал Саратов. Даже беглый взгляд на пробки говорит однозначно в пользу Воронежа. Дороги Саратова красные – как будто налились кровью от «пробкового» напряжения. В Воронеже гораздо более спокойные цветы. Пробок пока мало.

В комментариях отмечают, что визуально саратовские улицы кажутся намного уже воронежских. И еще ряд критических стрел в адрес города на Волге – что там якобы и улицы хуже чистят, и канализация чаще течет. Есть и совсем удивительный пост со скринами сегодняшних московских пробок – там, как ни удивительно, улицы сейчас тоже практически свободны.

Впрочем, сильно обольщаться не стоит. Как говорится, еще не вечер.

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