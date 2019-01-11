В новогодние праздники более 25 тысячам жителей Воронежской области потребовалась скорая помощь
Зачастую медиков вызывали из-за травм и отравлений
Также за отчетный период 2 790 раз вызывали скорую по причине повышенной температурыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года служба скорой медицинской помощи Воронежской области приняла 25 160 вызовов. Прошлые праздники для сравнения прошли спокойнее: за аналогичный период– 23 231 вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
Так по каким же причинам воронежцам чаще всего требовалась экстренная медицинская помощь? Зачастую речь шла о травмах и отравлениях – таких случаев было 1 158. В ДТП пострадали 77 человек. Также за отчетный период 2 790 раз вызывали скорую по причине повышенной температуры.