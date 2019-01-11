2019-01-11T14:54:34+03:00
Спорт

В воронежском «Факеле» назначили нового спортивного директора

Им стал Сергей Егоров, в последние годы трудившийся в Казахстане
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей Егоров.Сергей Егоров.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В «Факеле» произошли кадровые перестановки. Новым спортивным директором клуба стал 45-летний Сергей Егоров, бывший казахстанский и российский футболист. С 2008 по 2015 годы он работал на аналогичной должности в калининградской «Балтике», а с 2015 года – исполнительным директором «Шахтера» (Караганда). Отметим, что формально главный тренер «Факела» Сергей Волгин тоже долгое время работал в Казахстане. Такой вот сложился тандем бывших специалистов-«легионеров».

Легенда клуба Сергей Савченков, ранее бывший спортивным директором, перешел на должность заместителя Егорова. Два Сергея будут заниматься селекционной работой.

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