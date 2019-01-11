2019-01-11T14:23:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейских, «крышевавших» гастарбайтеров, отправили в колонию строгого режима

Они получали деньги за то, что не трогали нелегальных мигрантов
Юрий КОЗЛОВ
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Экс-полицейские проведут в колонии два года.Экс-полицейские проведут в колонии два года.Фото: Иван ИВАНОВ
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В Острогожском районе вынесли приговор двум бывшим полицейским. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ выяснили, что они получали деньги от незаконных мигрантов, нелегально работавших в Воронежской области. За эту мзду корыстолюбивые стражи порядка ничего не делали для того, чтобы выдворить непрошеных гостей туда, откуда они приехали.

- Показания свидетелей, заключения судебных экспертиз позволили доказать вину бывших сотрудников полиции в этом преступлении, – рассказал и.о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Игорь Долгих. – По пунктам «а» и «б» ч.5 ст.290 УК РФ они получили два года колонии строгого режима. Кроме того, экс-полицейские обязаны заплатить штраф в государственную казну - 290 тысяч рублей. Кроме того, осужденных лишили права занимать должности в органах внутренних дел на три года. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

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