В воронежском подъезде ограбили доставщика пиццы

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-11T14:27:41+03:00

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В 3 часа ночи 10 января в Воронеже трое неизвестных напали на курьера пиццерии, когда тот вошел в подъезд дома на улице Переверткина, откуда поступил заказ на доставку. Угрожая, налетчики похитили у 32-летнего мужчины сумку с продукцией, мобильник и 3000 рублей. Потерпевший сразу обратился за помощью в полицию. Благодаря оперативности правоохранителей, преступников удалось задержать практически сразу.

Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте от 19 до 28 лет, уже судимые ранее за подобные преступления. В отделе полиции они рассказали, что сначала заказали на дом пиццу, а потом решили ограбить курьера.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемых содержат в изоляторе. Им грозит до семи лет заключения.