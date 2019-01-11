Воронежский губернатор пообещал снизить платежи за мусор за счет компенсации НДС

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-11T13:50:04+03:00

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В Воронеже продолжается обсуждение нового тарифа на вывоз мусора, который вступил в силу с января 2019 года. Теперь воронежцы и жители прилегающих к областному центру районов будут платить за эту услугу в разы больше. Тем временем правительство области и губернатор Александр Гусев, лично, заняты поисками вариантов сокращения финансовой нагрузки на карманы воронежцев.

Как рассказал глава региона на встрече с журналистами, тариф был рассчитан с учетом экономически обоснованных затрат, в том числе НДС, платы за негативное воздействие на окружающую среду, расходов оператора на транспортировку.

- Мы договорились, что, если на федеральном уровне сейчас не сумеют оперативно решить проблему компенсации региональным операторам затрат на НДС, то в конце января на местном уровне мы примем такой закон, - отметил Александр Гусев. - Договоренность с депутатами Облдумы есть. Федеральный бюджет нам потом в случае более позднего принятия решения эти затраты вернет.

Благодаря этому, стоимость НДС населению выставляться не будет. Что касается нормы накопления, то она, по словам губернатора, объективна. Однако ее сокращение будет возможно после внедрения раздельного сбора отходов.

- Одна из главных задач правительства на 2019 года – начать строительство полигона ТБО на территории Воронежской области после подготовки проектной документации и внедрение системы раздельного сбора. Если это будет пилотный проект Минприроды, то мы постараемся в нем поучаствовать. Или начнем это делать самостоятельно. Это позволит сократить объем мусора и сдержать нормы накопления.

Ранее сообщалось, что замиститель министра природных ресурсов России пожаловался на воронежского губернатора в прокуратуру в связи с принятием решений по внедрению мусорной реформы в регионе.