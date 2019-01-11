В Воронежской области микроавтобус врезался в фуру: водитель погиб

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-11T13:27:39+03:00

Женщину, ехавшую в "Скании", отвезли в Эртильскую ЦРБ. Фото: из архива «КП»

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В пятницу, 11 января, в 9.30 в Эртильском районе на 106 километре дороги Воронеж-Тамбов столкнулись грузовик «Скания» с полуприцепом, ехавший в сторону Тамбова, и двигавшийся по встречной полосе микроавтобус «Хендай-Санта-Фе».

Микроавтобус улетел в кювет. Сидевший за рулем житель Самарской области погиб. 40-летнюю пассажирку «Скании» отвезли в Эртильскую районную больницу. Водитель грузовика, 32-летний житель Нижегородской области, в ДТП серьезных травм не получил.

Инспекторы ГИБДД перекрыли часть дороги, где случилась авария, там сейчас работают регулировщики.

Напомним, в 10.15 в Нижнедевицком районе на дороге Курск-Борисоглебск «Опель» врезался в «Тойоту-Короллу» и «Шкоду-Суперб», а потом в него въехала «пятерка». В ДТП получили серьезные травмы водитель и пассажирка «Опеля», а также житель Воронежской области, руливший «Шкодой». Всех троих отвезли в больницы.

Но самая страшная авария последних дней случилась вечером 9 января в Верхнемамонском районе. В ней погибли 38-летний водитель и шестилетняя девочка, еще семь человек были ранены. По факту ДТП возбудили уголовное дело.