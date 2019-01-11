Под Воронежем столкнулись четыре машины: трое раненых

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-11T13:31:06+03:00

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В пятницу, 11 января, в 10.15 на 165 километре дороги «Курск-Борисоглебск» столкнулись четыре машины.

По предварительным данным, водитель «Опеля», житель Белгородской области, не справился с управлением, и иномарку вынесло на встречную полосу. Там он врезался в «Тойоту-Королла» и «Шкоду-Суперб». «Опель» отбросило на полосу, где он ехал раньше. Там в него влетела «пятерка». До момента ДТП «Жигули» ехали сзади. А во время аварии, так сказать, «догнали» «Опель».

В ДТП получили серьезные травмы водитель и пассажирка «Опеля», а также житель Воронежской области, руливший «Шкодой». Всех троих отвезли в больницы. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Напомним, 11 января стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Верхнемамонском районе. В аварии, случившейся вечером 9 января, погиб 38-летний водитель и шестилетняя девочка, еще семь человек были ранены.