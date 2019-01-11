В Воронеже открыли горячую линию для предпенсионеров

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-11T14:33:58+03:00

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С вступлением в силу изменений в пенсионном законодательстве у граждан и работодателей возникает множество вопросов. Появилась отдельная категория граждан предпенсионного возраста, которых государство взяло под защиту в вопросах соблюдения их прав. С этой целью в Центральном районе Воронежа с января 2019 года открыли горячую линию для предпенсионеров.

- Теперь водится ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста и за необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, - отметили в пресс-службе мэрии.

Если вы пострадали от действий работадателя, расположенного на территории Центрального района Воронежа, у вас есть какие-то вопросы по новому законодательству, звоните по телефону: 252-43-17, 252-46-32.