2019-01-11T12:13:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области директор учебного центра за 100 тысяч рублей создал девять липовых охранников

Его «бизнесом» заинтересовались сотрудники Следственного комитета
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по трем статьям УК.Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по трем статьям УК.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело директора россошанского учебного центра. Мужчину обвиняют по трем статьям УК: п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка официального документа».

По версии следствия, директор за деньги раздавал свидетельства о прохождении обучения по специальности: «охранник четвертого разряда». В итоге «корочки» получили девять человек. Профессию они приобрели, понятное дело, не посещая учебных занятий. А директор положил в карман 100 тысяч рублей.

- На предварительном следствии мужчина вину не признал, – рассказал заместитель руководителя Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Роднев. - Однако показаний свидетелей, материалов коллег из полиции, данных судебных экспертиз хватило для того чтобы утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд.

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