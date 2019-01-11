В Воронеже иномарка протаранила «скорую»
Никто не пострадал
Машины "поцеловались" несильно.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В пятницу, 11 января, в 9.05 на улице 20 лет Октября у дома № 119 случилась авария. По предварительным данным, 40-летний воронежец, управлявший «Киа-Сорренто» при развороте столкнулся со «скорой» - автомобилем «ГАЗель-Некст».
«Скорая» ехала по разделительной полосе с включенной сиреной. 31-летний водитель «ГАЗели» и ехавшие с ним два медработника в аварии не пострадали, как и шофер «Киа». А вот автомобили теперь нужно ремонтировать.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.