После ДТП с двумя погибшими и семью ранеными в Воронежской области возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-11T13:38:37+03:00

Фото с места аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Сотрудники следственного отделения ОМВД России по Верхнемамонскому району возбудили уголовное дело по факту ДТП на 697 километре трассы «Дон», случившемуся 9 января. Напомним, в 18.40, по уточненным данным, «КамАЗ», которым управлял 52-летний житель Ростовской области, столкнулся с «Форд-Фокусом». За рулем иномарки был 57-летний житель Московской области. Из-за удара водитель грузовика потерял управление, и «КамАЗ» поочередно столкнулся со встречными машинами: «Фольксвагеном-Пассат», «Митсубиси-Аутлендер», «Субару-Форестер».

Водитель «Фольсквагена» скончался на месте. Шестилетняя девочка из Московской области, ехавшая в «Мицубиси», умерла в больнице.

Авария унесла две жизни.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В больницу попали еще семь человек. Среди них двое пассажиров «Фольксвагена»: 45-летняя женщина и 12-летняя девочка, жители Астраханской области, водитель «Субару», 23-летний житель Ставропольского края, и двое его пассажиров-земляков: 21-го и 27 лет, а также 37-летний житель Московской области, руливший «Митсубиси», и его пассажир, 9-летний мальчик, также живущий в Подмосковье.

Одна из иномарок после ДТП.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «КамАЗа» и 57-летний мужчина, руливший «Фордом», серьезных травм не получили.

Дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту ДТП на федеральной трассе» (до семи лет лишения свободы).