В Воронежской области поймали убийцу сторожа магазина

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:27:15+03:00

Труп пенсионера обнаружили в сторожке. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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Сотрудники Следственного комитета в ходе совместной операции с полицейскими задержали 36-летнего жителя Россоши по подозрению в убийстве 69-летнего сторожа.

Напомним, труп пенсионера обнаружили утром 7 января в Россоши на улице Кирова, в сторожке. Из магазина, который погибший мужчина охранял, похитили деньги – по неподтвержденным данным, около семи тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен бывший сотрудник магазина – тот самый 36-летний россошанец. После задержания мужчина признал свою вину. В ближайшее время оформят его арест. Мужчине придется отвечать перед судом по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой».