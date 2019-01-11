2019-01-11T10:27:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали убийцу сторожа магазина

Им оказался 36-летний житель Россоши [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Труп пенсионера обнаружили в сторожке.Труп пенсионера обнаружили в сторожке.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета в ходе совместной операции с полицейскими задержали 36-летнего жителя Россоши по подозрению в убийстве 69-летнего сторожа.

Напомним, труп пенсионера обнаружили утром 7 января в Россоши на улице Кирова, в сторожке. Из магазина, который погибший мужчина охранял, похитили деньги – по неподтвержденным данным, около семи тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен бывший сотрудник магазина – тот самый 36-летний россошанец. После задержания мужчина признал свою вину. В ближайшее время оформят его арест. Мужчине придется отвечать перед судом по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой».

Из магазина похитили, по неподтвержденным данным, около семи тысяч рублей. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Из магазина похитили, по неподтвержденным данным, около семи тысяч рублей.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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