В Воронеже мужчина попросил друга присмотреть за его иномаркой, а тот ее продал

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:28:24+03:00

Полицейские узнали, что у машины новый владелец при оформлении ДТП. Фото: из архива «КП»

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Воронежские полицейские раскрыли кражу «Судзуки». Машина исчезла еще в июне 2018 года. Тогда в полицию с заявлением о пропаже обратился 34-летний хозяин иномарки, житель Репьевского района.

Полицейские выяснили, что автомобиль долго находился на неохраняемой стоянке на улице Антонова-Овсеенко. За «Судзуки» ее хозяин попросил присмотреть 32-летнего друга (как он думал). Приятель доверием распорядился по-свински – по-тихому продал машину. 5 января иномарка попала в ДТП. При оформлении документов полицейские и выяснили, что у «Судзуки» уже новый владелец.

Ущерб от действий приятеля составил 430 тысяч рублей. Он будет отвечать по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). До суда неверного друга отпустили под подписку о невыезде.