2019-01-11T09:28:24+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина попросил друга присмотреть за его иномаркой, а тот ее продал

И «заработал» себе уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейские узнали, что у машины новый владелец при оформлении ДТП.Полицейские узнали, что у машины новый владелец при оформлении ДТП.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Воронежские полицейские раскрыли кражу «Судзуки». Машина исчезла еще в июне 2018 года. Тогда в полицию с заявлением о пропаже обратился 34-летний хозяин иномарки, житель Репьевского района.

Полицейские выяснили, что автомобиль долго находился на неохраняемой стоянке на улице Антонова-Овсеенко. За «Судзуки» ее хозяин попросил присмотреть 32-летнего друга (как он думал). Приятель доверием распорядился по-свински – по-тихому продал машину. 5 января иномарка попала в ДТП. При оформлении документов полицейские и выяснили, что у «Судзуки» уже новый владелец.

Ущерб от действий приятеля составил 430 тысяч рублей. Он будет отвечать по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). До суда неверного друга отпустили под подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области поймали убийцу сторожа магазина
В центре Воронежа Дед Мороз «расстрелял» из лука памятник Ленину
В Воронеж на Старый Новый год придет оттепель
СМИ: замминистра природных ресурсов России пожаловался на губернатора Воронежской области в Генпрокуратуру
Сын просит воронежцев помочь с переливанием крови тяжело больному отцу
Воронежский «Буран» разгромил «Южный Урал» из Орска и приблизился к зоне плей-офф
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2019»
Две пассажирки "ВАЗа" погибли в столкновении с микроавтобусом на трассе под Воронежем
Заместителя руководителя воронежской компании наказали за добычу песка
«Воронежтеплосеть» перейдет к «Квадре» в марте 2019 года
Через сайт объявлений в Воронеже продают квартиру с панорамным видом за 31 миллион
Во время новогодних каникул 2504 жителя Воронежской области пострадали из-за гололеда
В Воронежской области бык протаранил иномарку
После массовой аварии в Воронежской области в больнице остаются два человека