В Воронеж на Старый Новый год придет оттепель

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:46:49+03:00

Правда, продлится она всего один день

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В этом году зима что надо – морозная, снежная. И только установилась такая хорошая здоровая погода и на тебе – синоптики обещаю оттепель. Правда, продлится она недолго.

- Днем на Старый Новый год температура будет держаться около нуля – небольшое потепление принесет циклон с запада, - рассказал Александр Сушков, начальник Воронежского гидрометцентра. – Не факт даже, что она будет плюсовой, вероятнее даже, что может быть небольшой минус. В любом случае снег не успеет растаять – уже со вторника, 15 января, ночью ожидается -10 градусов, днем около -5.

- Кстати, этой зимой снега очень много. Не приближаемся ли мы к рекордным показателям?

- Да нет, хотя в январе он идет часто, но не очень крупный. Вот в декабре выпало 180 процентов нормы, но все равно до рекордов далеко. Вообще погода сейчас близка к идеальной для зимы.

Днем в пятницу, 11 января, синоптики обещают -3 градуса при западном ветре и снеге. Ночью в субботу, 12 января, похолодает до -6. Подует юго-западный ветер. Днем снег немного утихнет, температура поднимется до -4.

В воскресенье, 13 января, ночью столбик термометра упадет до -7, днем же снег прекратится и потеплеет до -2. А ночью 14 января, то есть, на Старый Новый год при южном ветре прогнозируют -4 градуса. Днем обещают около ноля, будет идти то дождь, то снег.