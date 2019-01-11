СМИ: замминистра природных ресурсов России пожаловался на губернатора Воронежской области в Генпрокуратуру

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:40:10+03:00

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Тугой ход мусорной реформы в столице Черноземья взволновал федеральные власти. По данным ряда СМИ, в Генпрокуратуру обратился замминистра природных ресурсов Владимир Логинов. Высокопоставленный чиновник попросил разобраться, законны ли требования губернатора Воронежской области Александра Гусева, который намерен не допустить рост тарифов на вывоз мусора выше, чем на пять процентов. Также Логинов призвал проверить схожие действия губернатора Краснодарского края. Любопытно, что до перевода в Москву чиновник возглавлял Агентство по инновациям и развитию Воронежской области (АИР).

В облправительстве на этот шаг Логинова ответили сдержанно - заметили, что действуют в интересах населения региона и дали понять, что проверки не боятся.

Напомним, с 1 января 2019 года в Воронежской области действуют новые принципы начисления платы за вывоз мусора. Раньше тариф считали по площади квартир, теперь – по числу людей, в них проживающих. В ОАО «Экотехнологии», пока единственном новом операторе, обслуживающем Воронеж и прилегающие районы, сообщили, что примерно с одного человека будут брать 165 рублей в месяц. В ответ на это губернатор Александр Гусев поставил жесткую задачу перед подчиненными не допустить роста тарифа на вывоз мусора более, чем на 5 процентов по сравнению с 2018 годом.

Чем кончится разборка в высших эшелонах власти, воронежцы узнают в феврале, когда придут новые платежки.