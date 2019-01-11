Сын просит воронежцев помочь с переливанием крови тяжело больному отцу

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:52:22+03:00

Всех, кто может стать донором, просят помочь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сдать кровь можно сегодня, 11 января, до 12.00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили просьбу о помощи. Елена Сиволапова в своем посте рассказала, что у ее коллеги, Андрея Припадчева, тяжело заболел отец. Требуется срочное переливание крови. Всех, кто может стать донором, просят помочь.

Сдать кровь можно сегодня, 11 января, с 8.30 до 12.00 по адресу: БСМП (проспект Патриотов, 23). Она нужна для Припадчева А.А., 26.06.1949 г.р. Телефон для связи 8-950-757-90-68, Припадчев Андрей. Группа крови значения не имеет.