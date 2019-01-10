Воронежский «Буран» разгромил «Южный Урал» из Орска и приблизился к зоне плей-офф

10 Янв. 2019 2019-01-10T21:46:48+03:00

В этом матче поводов порадоваться и хоккеистам, и болельщикам "Бурана" было много. Фото: кадр с видео youtube.com

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«Ураганные» ударно начали матч. Еще минуты не прошло, как Дмитрий Сидляров открыл счет. Уральцам такой расклад, понятное дело, не понравился. Они тут же создали пару опасных моментов, и Георгию Кузнецову пришлось потрудиться, чтобы выручить команду. Старался не зря – на восьмой минуте Савва Андреев удвоил преимущество «Бурана». Тут же Дениса Синягина в воротах гостей сменил другой Денис – Перетягин. На 11 минуте Денису Фахрутдинову все же удалось размочить счет – 2:1, но почти сразу же Валерий Суховерхов вернул статус-кво – 3:1.

«Буран» нашел в этой встрече ключ к успеху – быстрые голы. Во втором периоде вновь и минуты не прошло, как Игорь Мирнов сделал преимущество «ураганных» уже очень солидным – 4:1. А, наоборот, в конце 20-минутки Владислав Казаманов довел счет до обидного для гостей – 5:1.

В третьем периоде уральцы и не думали сдаваться на милость победителя, но максимум, что им удалось добиться – реализовать большинство (на 46 минуте отличился Егор Дорофеев) и сделать счет чуть более приличным – 5:2.

«Буран» набрал 39 очков и поднялся на 20 место. Причем воронежцы обошли именно «Южный Урал». От зоны плей-офф «ураганных» уже отделяет не пропасть, а всего четыре очка. Следующий матч «Буран» проведет в Воронеже в субботу, 12 января, против «Горняка» из Учалов, занимающего 23 место с 32 очками. Игра начнется в 17.00.