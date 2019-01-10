2019-01-10T21:16:58+03:00
Звезды

В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2019»

Победителей назовут в апреле
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В апреле воронежцы узнают имена новых "добронежцев": с 10 января стартовал прием заявок на очередную премию общественно-государственного признания. Наградой отмечают тех, кто внес позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.

Участниками конкурса могут стать руководители, коллективы и работники предприятий и организаций всех форм собственности, представители органов власти, некоммерческих организаций и местных сообществ, деловой и общественной элиты, жители региона.

Заявки от соискателей принимают до 5 февраля, экспертный совет оценит участников в 30 номинациях (в том числе «Горячее сердце», «Служение», «Лепта», «Доброволец», «Просвещение», «Согласие», «Белое перо», «Патриот», «Открой свой мир», «Возможности без границ» и другие). К 21 февраля оргкомитет определит финалистов конкурса. В марте они должны будут презентовать свои проекты, в апреле "добронежцев" назовут поименно. Награда не имеет денежного выражения, победителям вручат статуэтку и нагрудный знак.

Лауреатами конкурса с момента его учреждения стали более 100 воронежцев и жителей области.

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