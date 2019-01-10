Две пассажирки "ВАЗа" погибли в столкновении с микроавтобусом на трассе под Воронежем

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:17:34+03:00

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Вечером четверга, 10 января, на дороге "Курск - Воронеж" в Семилукском районе "ВАЗ 2104", двигавшийся со стороны Воронежа, столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген Крафтер", едущим навстречу. Авария произошла в 17.45 на 209 километре дороги. Об этом экстренно сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

В результате ДТП две женщины, пассажирки отечественного автомобиля, погибли на месте - до прибытия врачей. Водитель сейчас в больнице. Других данных о двух погибших женщинах и постравшем мужчине пока нет. Водитель микроавтобуса, 53-летний житель Белгородской области, остался цел.

- По данному факту проводится проверка устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личности участников происшествия, - заключают в пресс-службе полиции.