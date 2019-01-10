Заместителя руководителя воронежской компании наказали за добычу песка

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:10:13+03:00

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Россельхознадзор уличил ООО "Новоусманская земля" в нарушении земельного законодательства. Проверка ведомства показала, что компания добывала песок для строительства, "накопав" в ощей сложности на 923 квадратных метрах. Глубина котлованов около трех метров. Плодородный слой земли при этом снимали и ссыпали в кучи вдоль лесополосы. Естественно, это не могло благотворно повлиять на плодородие почвы.

Отвечать за описанное будет заместитель директора: против него завели административное дело по статье 8.7 КоАП. Согласно санкции этой статьи, замруководителя должен будет выплатить 50 тысяч рублей.