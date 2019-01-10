«Квадра» оказалась единственной компанией, претендующей на «Воронежтеплосеть»

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:07:38+03:00

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10 января управление ЖКХ города подвело итоги процедуры отбора потенциальных концессионеров для имущества МКП «Воронежтеплосеть». Сюрпризов нет: соглашение будет заключено с ПАО «Квадра». Данная компания обязуется вложить в теплоэнергетическое хозяйство города 3,6 млрд.рублей.

Именно «Квадру», как наиболее надежного концессионера выделял губернатор региона Александр Гусев. Да и конкурентов у компании не нашлось - она оказалась единственной, кто претендовал на «Воронежтеплосеть».

- Это крупное и надежное предприятие, обслуживающее около 60% объектов теплоснабжения Воронежа. Заявка соответствовала всем необходимым требованиям. Теперь предстоит согласование передачи имущества предприятия в концессию депутатами областной Думы, сразу после этого будет заключено соглашение. Имущественный комплекс предприятия перейдет концессионеру в марте, тогда же и начнется реализация инвестиционной программы, которая нацелена, в первую очередь, на повышение эффективности работы теплоэнергетического комплекса города и, соответственно, качества коммунальных услуг для горожан, – рассказал первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин.