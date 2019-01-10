Через сайт объявлений в Воронеже продают квартиру с панорамным видом за 31 миллион

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:12:25+03:00

Ее черновая отделка включает в себя мраморный камин

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Аналитики "Авито" решили рассказать о самых роскошных и дорогих квартирах, выставляемых на продажу в Воронеже. Самое недешевое предложение на данный момент - пятикомнатные апартаменты квартира с черновой отделкой, включающей в себя камин из натурального мромора и сплит-систему кондиционирования воздуха. Стоимость жилья - 31 миллион рублей, площадь - 256 квадратных метров. Окно открывает панорамный вид на центр Воронежа с последнего, 12 этажа, новостройки.

Вот такой вид открывается из ее окна. Скриншот.