2019-01-10T19:00:05+03:00
Общество

Во время новогодних каникул 2504 жителя Воронежской области пострадали из-за гололеда

Еще 15 получили обморожения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 13% случаевБольшинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 13% случаевФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Новогодние праздники, видимо, не скучно прошли у многих жителей Воронежской области: с 27 декабря по 9 января с травмами различного характера в медучреждения области обратились 6085 человек! Из них 4227 – непосредственно в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Из-за гололеда пострадали 2504 жителя региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 13% случаев. Также за «праздничный» период зарегистрировано 15 случаев обморожений и 15 случаев переохлаждений.

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