В Воронежской области бык протаранил иномарку

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:54:15+03:00

Быка все же лучше держать на цепи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Павловском районном суде вынесли приговор по иску владелицы автомобиля «Шевроле-Ланос». Иномарку, которой фактически пользовалась ее дочь, в сентябре 2018 года протаранил соседский бык. Видимо, она была красной, так как суровое животное повредило машину изрядно. Так, что материальный ущерб насчитали на 62 тысячи рублей.

Суд удовлетворил иск о возмещении ущерба. В итоге хозяйка быка означенную сумму должна будет выплатить владелице авто. Cкорее всего, теперь она будет тщательнее следить за животным.