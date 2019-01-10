В Воронежской области бык протаранил иномарку
За это его хозяйка заплатит 62 тысячи рублей
Быка все же лучше держать на цепи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Павловском районном суде вынесли приговор по иску владелицы автомобиля «Шевроле-Ланос». Иномарку, которой фактически пользовалась ее дочь, в сентябре 2018 года протаранил соседский бык. Видимо, она была красной, так как суровое животное повредило машину изрядно. Так, что материальный ущерб насчитали на 62 тысячи рублей.
Суд удовлетворил иск о возмещении ущерба. В итоге хозяйка быка означенную сумму должна будет выплатить владелице авто. Cкорее всего, теперь она будет тщательнее следить за животным.