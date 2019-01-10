После массовой аварии в Воронежской области в больнице остаются два человека

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:44:29+03:00

Один из пациентов находится в реанимации

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В больнице остаются два человека, пострадавших в массовой аварии в Верхнемамонском районе. ДТП произошло около семи часов вечера 9 января на 697-м километре автодороги М-4 «Дон». Напомним, 9 января скончалась 6-летняя девочка.

- На 10 января 2019 один пациент в состоянии средней тяжести находятся на лечении в хирургическом отделении. Еще один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, - сообщают о пострадавших в ДТП в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

По нашим данным, речь может идти о двух пассажирках «Фольксвагена» - матери и ее 12-летней дочери. Именно автомобиль жителей Астраханской области попал под «Камаз». Водитель немецкой иномарки погиб на месте аварии.