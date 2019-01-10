На улице Ростовской в Воронеже нашли трехлетнего ребенка

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:36:40+03:00

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В четверг, 10 января, на улице Ростовской в частном секторе жительница Воронеже обнаружили одиноко гуляющую девочку лет трех. Кроха выглядела ухоженно и была тепло одета, но взрослых поблизости с ней не было. Ответсвенная женщина позвонила в полицию и сообщила, что нашла потерянного ребенка. Она зашла с девочкой в ближайший магазин, чтобы не мерзнуть.

Полицейские приехали на место и принялись выяснять в округе, чьего ребенка нашла прохожая. Очень скоро им на глаза попалась встревоженная женщина, которая не могла найти свою трехлетнюю дочь. Оказалось, что кроху выпускали свободно побродить по двору частного дома, и та вышла за калитку. Взрослые пропустили этот момент и через некоторое время подняли шум.