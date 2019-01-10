2019-01-10T17:05:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области ростовчанин, устроивший ДТП с тремя погибшими, отделался условным сроком

Он начал выплачивать компенсацию морального вреда родственникам
Юрий КОЗЛОВ
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Ростовчанину дали 3,5 года условно.Ростовчанину дали 3,5 года условно.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Павловский районный суд вынес приговор виновнику аварии на 677 километре трассы «Дон», где погибли трое.

Напомним, жуткое ДТП случилось в ночь на 2 августа 2018 года. 35-летний житель Ростовской области, управлявший «Фольсквагеном-Туарег», ехавший в сторону Москвы, около трех часов ночи заснул за рулем. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «Киа-Сорренто» и «Дэу-Нексия». «Киа-Сорренто» в свою очередь отбросило на «встречку» - прямо на «Киа-Рио».

Последствия аварии были ужасными. В «Дэу» погибла супружеская пара – 29-летний водитель и его 31-летняя жена из Краснодарского края. В больницу попала 19-летняя девушка из «Киа-Рио», она вскоре умерла.

В суде учли, что ростовчанин признал свою вину, у него двое несовершеннолетних детей, а также то, что он начал выплачивать компенсацию морального вреда родителям погибших. Они, кстати не настаивали на то, чтобы посадить водителя в тюрьму. В итоге мужчина получил 3,5 года условно. Кроме того, его на три года лишили прав.

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