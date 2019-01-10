Сотрудник ГИБДД помог замерзающей на трассе воронежской многодетной семье

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:00:22+03:00

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В ГИБДД пришло письмо с благодарностью от жителя Воронежа, который перед Новым Годом чуть не замерз на дороге за городом вместе с женой и тремя дочерьми. Семья гостила в селе Курбатово Нижнедевицкого района и собиралась вернуться домой в областной центр на своей машине. Уже на подъезде к Воронежу автомобиль занесло, он съехал в кювет и оказался в глубоком сугробе. Выехать оттуда не представлялось возможным. Автомобилисты просто проезжали мимо замерзающих на обочине.

Как сообщает пресс-служба полиции, узнать, все ли в порядке, первым решил капитан Александр Корг. Он и вытянул машину воронежской семьи при помочи буксировочного троса и своего служебного автомобиля.