2019-01-10T17:00:22+03:00
Происшествия

Сотрудник ГИБДД помог замерзающей на трассе воронежской многодетной семье

Воронежец с супругой и тремя детьми застрял в сугробе за городом
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ГИБДД пришло письмо с благодарностью от жителя Воронежа, который перед Новым Годом чуть не замерз на дороге за городом вместе с женой и тремя дочерьми. Семья гостила в селе Курбатово Нижнедевицкого района и собиралась вернуться домой в областной центр на своей машине. Уже на подъезде к Воронежу автомобиль занесло, он съехал в кювет и оказался в глубоком сугробе. Выехать оттуда не представлялось возможным. Автомобилисты просто проезжали мимо замерзающих на обочине.

Как сообщает пресс-служба полиции, узнать, все ли в порядке, первым решил капитан Александр Корг. Он и вытянул машину воронежской семьи при помочи буксировочного троса и своего служебного автомобиля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Квадра» оказалась единственной компанией, претендующей на «Воронежтеплосеть»
Через сайт объявлений в Воронеже продают квартиру с панорамным видом за 31 миллион
Во время новогодних каникул 2504 жителя Воронежской области пострадали из-за гололеда
В Воронежской области бык протаранил иномарку
После массовой аварии в Воронежской области в больнице остаются два человека
На улице Ростовской в Воронеже нашли трехлетнего ребенка
В Воронежской области ростовчанин, устроивший ДТП с тремя погибшими, отделался условным сроком
С начала 2019-го в Воронежской области зарегистрировали 258 малышей
Железнодожники пытаются отсудить почти 180 млн рублей у правительства Воронежской области
В Воронеже пройдет масштабное исполнение "Реквиема" Верди
Спасатели: под Чернавским мостом и у Адмиралтейской площади в Воронеже самый опасный лед
Илья Авербух привезет в Воронеж юбилейное ледовое шоу
Штормовое предупреждение для Воронежа и области: сильный снег, туман и ветер
В Воронеже открылась православная ярмарка
Житель Воронежской области украл с фермы поилки для скота, чтобы сдать их на металл
Воронежская фирма задолжала 6 сотрудникам за полгода работы 590 тыс рублей
Воронежская компания хочет, чтобы владельца гипермаркетов "Линия" признали банкротом
На окраине Воронежа сгорела еще одна элитная иномарка
В Воронеже со 125-го маршрута уволились 27 водителей
13 тысяч жителей Воронежской области начали искать работу в первые же дни января
Житель Воронежской области ударил ножом обидчика и вызвал ему "скорую"
Воронеж вошел в десятку самых популярных у туристов городов России за 2018 год
Сельского вора, обокравшего ферму в Воронежской области на 200 тыс рублей, отправили в колонию на 3 года
В больнице умерла девочка, пострадавшая в массовой аварии в Воронежской области