2019-01-10T16:23:36+03:00
Общество

С начала 2019-го в Воронежской области зарегистрировали 258 малышей

Мальчиков по-прежнему чаще всего называют Артемами и Сашами, а девочек - Настями и Машами
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первый рабочий день нового года - 9 января - сотрудники отделов ЗАГС Воронежской области зарегистрировали 258 малышей. Самыми популярными именами у воронежцев по-прежнему остаются Артем, Анастасия, Мария, Александр, София, Дмитрий.

Также, как рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС, в 2019 году родились дети, которых родители назвали Ника, Марьяна, Савелий, Родион, Саид. К редким сегодня можно отнести имя Галина. В 2018-ом так назвали всего семь девочек, в этом году - пока только одну малышку. А вот редкие в прошлом Дарина или Мирослава становятся более популярными. В 2018 году эти имена получили 89 и 127 девочек соответственно, с начала января тоже есть новорожденные с такими именами.

- Первым зарегистрированным мальчиком оказался Максим, а первой девочкой - Вероника, - добавили в областном управлении ЗАГС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Железнодожники пытаются отсудить почти 180 млн рублей у правительства Воронежской области
В Воронеже пройдет масштабное исполнение "Реквиема" Верди
Спасатели: под Чернавским мостом и у Адмиралтейской площади в Воронеже самый опасный лед
Илья Авербух привезет в Воронеж юбилейное ледовое шоу
Штормовое предупреждение для Воронежа и области: сильный снег, туман и ветер
В Воронеже открылась православная ярмарка
Житель Воронежской области украл с фермы поилки для скота, чтобы сдать их на металл
Воронежская фирма задолжала 6 сотрудникам за полгода работы 590 тыс рублей
Воронежская компания хочет, чтобы владельца гипермаркетов "Линия" признали банкротом
На окраине Воронежа сгорела еще одна элитная иномарка
В Воронеже со 125-го маршрута уволились 27 водителей
13 тысяч жителей Воронежской области начали искать работу в первые же дни января
Житель Воронежской области ударил ножом обидчика и вызвал ему "скорую"
Воронеж вошел в десятку самых популярных у туристов городов России за 2018 год
Сельского вора, обокравшего ферму в Воронежской области на 200 тыс рублей, отправили в колонию на 3 года
В больнице умерла девочка, пострадавшая в массовой аварии в Воронежской области