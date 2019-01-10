С начала 2019-го в Воронежской области зарегистрировали 258 малышей

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:23:36+03:00

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В первый рабочий день нового года - 9 января - сотрудники отделов ЗАГС Воронежской области зарегистрировали 258 малышей. Самыми популярными именами у воронежцев по-прежнему остаются Артем, Анастасия, Мария, Александр, София, Дмитрий.

Также, как рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС, в 2019 году родились дети, которых родители назвали Ника, Марьяна, Савелий, Родион, Саид. К редким сегодня можно отнести имя Галина. В 2018-ом так назвали всего семь девочек, в этом году - пока только одну малышку. А вот редкие в прошлом Дарина или Мирослава становятся более популярными. В 2018 году эти имена получили 89 и 127 девочек соответственно, с начала января тоже есть новорожденные с такими именами.

- Первым зарегистрированным мальчиком оказался Максим, а первой девочкой - Вероника, - добавили в областном управлении ЗАГС.