Железнодожники пытаются отсудить почти 180 млн рублей у правительства Воронежской области

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:51:03+03:00

В эту сумму они оценивают возмещение за 2011 год

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«ППК «Черноземье», которое является дочерним зависимым обществом ОАО «РЖД», не оставляет попыток отсудить 178,3 млн рублей у правительства Воронежской области. Так, компания направила кассационную жалобу на решение, вынесенное арбитражным судом, об отказе удовлетворить их иск.

Именно в такую сумму «дочка «РЖД» оценила убытки, возникшие в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские пригородные перевозки на территории Воронежской области в период с июля по декабрь 2011 года.

Дело в том, что 30 июня 2011 года между Департаментом промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» был заключен договор. Если объяснять его просто, пригородные пассажирские компании должны были опираться на сниженные тарифы при установке цен на билеты. А власти в свою очередь обязались возместить исполнителю потери в доходах.

Однако итоговая сумма, которую нужно было возместить, заметно превысила предполагаемые расходы. К тому же, как отметили в суде представители правительства региона, такие потери в доходах невозможно доказать.