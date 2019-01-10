В Воронеже пройдет масштабное исполнение "Реквиема" Верди

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:39:01+03:00

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22 января в Воронежском концертном зале прозвучит "Реквием" Джузеппе Верди.

Композитор создал глубокое произведение с присущей романтизму остротой переживаний. Оно исполняется как выдающаяся музыкальная драма и в нем одинаково важны все исполнители - и солисты, и хор, и музыканты. Для воронежских зрителей "Реквием" исполнят сопрано Дарья Филиппова, тенор Август Амонов, меццо-сопрано Софья Овчинникова, баритон Игорь Горностаев, Тамбовский камерный хор имени Рахманинова, Липецкий камерный хор и Cимфониический оркестр Воронежского концертного зала.

Представление пройдет в ВКЗ 22 января в 19.00 (6+).