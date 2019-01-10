2019-01-10T16:18:40+03:00
Общество

Спасатели: под Чернавским мостом и у Адмиралтейской площади в Воронеже самый опасный лед

В службе спасения контролируют толщину покрова
Юлия ТЕРНОВА
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Карта от службы спасенияКарта от службы спасения
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Спасатели вновь измерили толщину льда на Воронежском водохранилище. Сейчас она варьируется от 10 до 25 сантиметров. Однако на акватории имеются опасные участки. Они находятся по старому руслу реки вдоль правого берега, под Чернавским мостом, в районе ТЭЦ-1 и в районе Адмиралтейской площади - между набережной и островом.

По информации от службы спасения, безопасная толщина льда для одного человека - не менее семи сантиметров, для совершения пешей переправы - 15 сантиметров и более. Поэтому лучше не рисковать и не выходить на замерзшие водоемы. Если вы стали свидетелем ЧП, помните, что можно воспользоваться экстренным номером 112. Вот что можно сделать, чтобы самостоятельно оказать помощь провалившемуся в ледяную воду:

- Осторожно подползите к полынье по-пластунски, но не ближе, чем на три-четыре метров. Сообщите пострадавшему, что вы рядом, протяните ему веревку, шест, доску, шарф - любое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно: увеличивается нагрузка на лед, и вы тоже рискуете провалиться. Пострадавшего необходимо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в сухую одежду, одеяло.

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