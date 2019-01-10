2019-01-10T15:18:29+03:00
Звезды

Илья Авербух привезет в Воронеж юбилейное ледовое шоу

Известные фигуристы покажут представление в начале февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Илья Авербух.Илья Авербух.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Илья Авербух со своей командой фигуристов отправляется в турне «15 лет успеха». Гастрольный тур так назван, потому что в 2019 году продюсерской компании Авербуха исполняется 15 лет. Юбилейное турне, в маршрутном листе которого почти 30 городов, стартует с Воронежа.

Зрители увидят высочайший уровень фигурного катания с элементами повышенной сложности и актерским мастерством, которому позавидует любая театральная школа страны. Новая гастрольная программа - это симбиоз лучших номеров знаменитого режиссера.

- Каждый сезон я стараюсь удивлять зрителей. В прошлом году в силу творческой занятости с премьерой «Ромео и Джульетта» телевизионного проекта не состоялось. Но потребность зрителя в ледовых шоу столь высока, что оставить поклонников ни с чем мы просто не решились. К сожалению, в России не так много ледовых дворцов, где мы могли бы показать спектакли со всеми невероятными декорациями. Именно поэтому был создан тур по городам, где все смогут увидеть любимых фигуристов, - отмечает Илья Авербух. - По традиции в представлении задействованы титулованные фигуристы, чемпионы прошлых лет.

В новом шоу выступят звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук.

Представление пройдет в ЛДС "Юбилейный" 2 февраля в 19.00 (6+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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