Штормовое предупреждение для Воронежа и области: сильный снег, туман и ветер

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:54:57+03:00

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды и просят быть более внимательными на дорогах

Изменить размер текста: A A

Главное управление МЧС России по Воронежской области разослало предупреждение об ухудшении погодных условий: с 10 на 11 января по Воронежской области местами ожидается сильный снег и туман, а порывы ветра будут достигать до 14 м/с.

Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах: из-за ухудшения видимости снизить скорость, чтобы успеть затормозить в случае внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода или появления другой машины. Пешеходам необходимо внимательно смотреть по сторонам, желательно выходить на улицу в одежде со светоотражающими элементами.

В случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.