2019-01-10T14:36:27+03:00
Звезды

В Воронеже открылась православная ярмарка

В программе - фестиваль театральных коллективов воскресных школ и рождественский концерт
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В столице Черноземья стартовала работа выставки «Рождественское чудо». Ярмарка традиционно проходит в Воронеже в рождественские дни. На ней свою продукцию представили пять десятков монастырей, храмов, ремесленных мастерских из разных городов России, а также Украины, Беларуси, Греции, Италии, Сербии.

Здесь можно посмотреть елочные украшения ручной работы, фарфоровые куклы, колокольчики, украшения из соломы, расписные пряники с марципанами, вязаные и тканые вещи и православные наряды, предметы интерьера и декора, изделия церковных мастерских, иконы, литье, керамику, резьбу по дереву.

На выставке пройдут встречи со священнослужителями, 13 января в 11.30 приглашают на второй Рождественский фестиваль театральных коллективов воскресных школ Воронежской Митрополии «Серебряная метель», а 15 января в 19.00 - на Рождественский концерт певческих коллективов «Слава в вышних Богу».

Ярмарку можно посетить по 15 января включительно во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1), вход свободный.

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