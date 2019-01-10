2019-01-10T14:02:30+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области украл с фермы поилки для скота, чтобы сдать их на металл

Из-за 15 тысяч рублей ему грозит до пяти лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области участились кражи на фермах. Воры не брезгуют ни кормами, ни инвентарем. Подобный случай произошел в ноябре в Лискинском районе. Предприниматель обнаружил на ферме в селе Троицкое сбитый замок и пропажу трех металлических кормушек для скота длиной по три метра. А их производят по индивидуальным размерам на заказ, что требует продолжительного времени. Фермер оценил ущерб в 15 тысяч рублей.

Под подозрение попал 18-летний местный житель. В отделе полиции парень признался, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома. Теперь ему грозит за кражу до пяти лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД России.

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