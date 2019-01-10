Воронежская фирма задолжала 6 сотрудникам за полгода работы 590 тыс рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:22:35+03:00

Руководство попало под уголовную статью: следователи считают, что зарплату не платили намеренно

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Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Руководство коммерческой организации с января по июнь 2018 года не платило зарплату шести сотрудникам предприятия, общий долг составил около 590 тысяч рублей.

По предварительным данным, сделано это было умышленно, из корыстной и личной заинтересованности.

Сейчас следователи СК изучают документацию фирмы, в ближайшее время назначат бухгалтерскую судебную экспертизу.

- Принимаются меры к возмещению имеющейся задолженности по зарплате перед этими сотрудниками. Кроме того, следствие выяснит, имеется ли у предприятия задолженность перед другими работниками, - рассказала и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Надежда Гончарук.