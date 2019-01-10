Воронежская компания хочет, чтобы владельца гипермаркетов "Линия" признали банкротом

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:14:45+03:00

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Воронежское ООО "Инициатива" заявило о намерении подать в Арбитражный суд иск о признании банкротом известной в Черноземье корпорации "Гринн", владеющей сетью гипермаркетов "Линия" и рядом одноименных торговых центров. Вид деятельности ООО, имеющего претензии к корпорации бизнесмена Николая Грешилова - "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом". Суть претензий пока не ясна, иск пока еще не поступил в арбитраж.

По данным местных СМИ, около месяца назад Орловский суд выдал "Инициативе" исполнительный лист о взыскании с компании "Гринн" долга, образовавшегося в результате не возвращенного займа в размере 1,2 миллиона рублей. Отметим, что в последние годы убытки корпорации все время растут.